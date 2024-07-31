Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Lübnan'dan sonra Suriye'ye de hava saldırısı iddiası! /31 Temmuz 2024 19:31

İsrail'den Lübnan'dan sonra Suriye'ye de hava saldırısı iddiası!

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki bir bölgede yer alan binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

İsrail basınına göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde patlamaların olduğu öne sürüldü.

İlk bilgilere göre, patlamaların İsrail savaş uçaklarının neden olduğu iddia edildi.

Gerçekleşen hava saldırısında binada bulunan İranlı askeri yetkililerin hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail basınına konuştuğu iddia edilen kaynakların hava saldırısında hedeflenen yerin "İranlı yetkililerin ikamet ettiği bina" olduğunu söylediği aktarıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bölgede patlamalar duyulduğunu teyit etti.


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