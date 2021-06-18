Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale! /18 Haziran 2021 15:34

İsrail'den Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale!

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler İsrail polisinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.

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 İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi.

Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.

Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.

İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.
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