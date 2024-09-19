Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı /19 Eylül 2024 18:36

İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı

İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. Lübnan'da, 17 ve 18 Eylül'de çağrı cihazları ve telsizler patlamıştı, olayın İsrail tarafından düzenlediği öne sürülse de resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.
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