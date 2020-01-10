İsrail'den Rusya'ya iyi niyet göstergesi: Serbest bırakıldılar

İsrail, kayıp bir askerin bulunmasına yardımcı olan Rusya'ya iyi niyet göstergesi olarak iki Suriyeli mahkumu daha serbest bıraktı.





Euronews Türkçe'den Tuba Altunkaya'nın haberine göre Suriye'nin yakın müttefiki Rusya, 1982'de Libya'daki çatışmalar esnasında kaybolan Amerikan asıllı İsrailli asker Zachary Baumel'in naaşını ve kişisel eşyalarını, geçtiğimiz nisan ayında Tel Aviv'e teslim etmişti.





Bu adıma karşılık serbest bırakılan Sidqi al-Matt ve Amal Abu Saleh adlı iki mahkum, dört yıldan fazla hapis yattıktan sonra Golan Tepeleri'ndeki evlerine döndü.





İki mahkum 2015 yılında ayrı vakalardan tutuklanmıştı. 53 yaşındaki Al Matt, "terörizm, casusluk ve vatan hainliği" suçlamasıyla 11 yıla mahkum edilirken, 26 yaşındaki Abu Saleh ise İsrailli ambulansa saldırıp, Suriyeli yaralı bir sivili öldürmekten 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





İki mahkumun daha serbest bırakıldığı haberi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'daki görüşmesinin ardından geldi.





Geçtiğimiz nisan ayında, Rus güçlerinin Suriye'de Baumel'in cesedini bulmasının ardından iki Suriyeli mahkum ilk 'iyi niyet göstergesi' olarak tahliye edilip Suriye'ye yollanmıştı.





1982'deki savaşta, Baumel ile birlikte 4 asker daha kaybolmuştu. Suriye ile İsrail arasında esir takası kapsamında kayıp askerlerden ikisi İsrail'e dönerken, üçünün akıbeti gizemini korumuştu.