Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den skandal savunma: Ayşenur Ezgi Eygi'yi yanlışlıkla öldürdük /10 Eylül 2024 18:04

İsrail'den skandal savunma: Ayşenur Ezgi Eygi'yi yanlışlıkla öldürdük

İnsan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. İsrail Savunma Güçleri, yaptığı açıklamada Ayşenur'un "kasıtsız şekilde vurulma ihtimalinin yüksek olduğunu" iddia etti.

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Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılarını 7 Ekim 2023'ten beri sürdüren İsrail güçleri, 6 Eylül'de ise işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir protestoda yer alan ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletti. Dünya kamuoyundan cinayete tepki yağarken, İsrailli bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldüğü kesinleşen Eygi için İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) yeni bir açıklama geldi.

'PROTESTOCULAR TAŞ ATIYORDU'

IDF, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili "Kendisine yönelik olmayan ancak isyanın başlıca kışkırtıcısını hedef alan IDF'nin açtığı ateşten dolaylı ve kasıtsız şekilde vurulma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Olay, düzinelerce Filistinli şüphelinin Beita Kavşağı'nda lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine taş fırlattığı şiddetli bir isyan sırasında meydana geldi. IDF, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Birgün'de yer alan habere göre; İsrail'in otopsi talebinde bulunduğu ve Askeri Polis Kriminal Soruşturma Bölümü (MPCID) tarafından soruşturma başlatıldığı, elde edilecek bulguların Askeri Başsavcılığın incelemesine sunulacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protestoya katılan 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda başından vurularak öldürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.
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