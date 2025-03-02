İsrail'den şok Gazze kararı: İnsani yardım girişleri durduruldu

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldıran ve 19 Ocak 2025'ten itibaren geçici ateşkesi kabul eden İsrail, dün gece Gazze'de ateşkesin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) süresince geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul etti.





İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey askeri komutanlar ve müzakere heyetinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldığı aktarıldı.





KALICI ATEŞKESTE ESİRLERİN DİĞER YARISI SERBEST

Plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak" denildi.





Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği" de belirtildi.





'HAMAS HENÜZ KABUL ETMEDİ'

Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi" iddiasına yer verildi.





Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı bildirildi.





TÜM YARDIM GİRİŞLERİ DURDU

Bunun ardından bu sabah İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesi sonrası Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibarıyla her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.





İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.





İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.