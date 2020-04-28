Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye ile ilgili yeni İran açıklaması /28 Nisan 2020 21:54

İsrail'den Suriye ile ilgili yeni İran açıklaması

İsrail Savunma Bakanı açıklamasında , 'İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engellemekten, Suriye'den çıkmaya zorlamaya geçtik. İran Suriye’den çıkmadan durmayacağız' dedi.

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İsrail Savunma Bakanı açıklamasında , 'İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engellemekten, Suriye'den çıkmaya zorlamaya geçtik. İran Suriye’den çıkmadan durmayacağız' dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İsrail'de şehitler günü ve takip eden bağımsızlığının 72. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail devletinin güvenliğini başkalarının ellerine emanet etmeyeceğini söyledi.

Strateji değişikliğine gittikleri mesajını veren Bennett,  ''İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engellemekten, Suriye'den çıkmaya zorlamaya geçtik. İran Suriye’den çıkmadan durmayacağız'' diyerek ekledi:

"Eyleme geçmeksizin sınırlarımız boyunca daha fazla stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." 

Bu açıklamadan 48 saat önce İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan hava sahasını ihlal edip Suriye başkenti Şam'ın güney eteklerine hava saldırısı düzenlemişti. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre bu saldırıda 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Suriye askeri kaynaklarına göre İsrail'in attığı 8 füzeden 5'i Suriye hava savunma sistemleri tarafından avlandı, 3'ü Seyyide Zeynep ilçesine isabet etti.

Bu, İsrail'in nisanda Suriye'ye ikinci hava saldırısı oldu.
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