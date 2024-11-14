Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 15 ölü /14 Kasım 2024 18:44

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 15 ölü

SANA'nın haberinde, İsrail saldırıları sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. SANA'nın haberinde, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Askeri kaynağa dayandırılan haberde, El Mazzeh ve Kudsaya'da iki binanın vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise, Şam'daki saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada da Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah’a silah ve mühimmat taşımakta kullanıldığı iddia edilen güzergahların hedef alındığı belirtilmişti.
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