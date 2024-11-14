İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 15 ölü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. SANA'nın haberinde, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Askeri kaynağa dayandırılan haberde, El Mazzeh ve Kudsaya'da iki binanın vurulduğu aktarıldı.



İsrail ordu radyosunun haberinde ise, Şam'daki saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin karargahının hedef alındığı kaydedildi.



İsrail ordusu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada da Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah’a silah ve mühimmat taşımakta kullanıldığı iddia edilen güzergahların hedef alındığı belirtilmişti.