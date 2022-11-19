Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 4 asker öldü /19 Kasım 2022 15:51

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 4 asker öldü

Suriye Devlet haber ajansı SANA, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında dört askerin öldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafından konuya ilişkin yorum yapılmadı.

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Suriye Devlet haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail tarafından yapıldığı belirtilen saldırının sabah 6:30'da düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Akdeniz üzerinden Baniyas yönünden orta ve kıyı bölgelerindeki bazı noktaların hedef alındığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin füze saldırısına karşı koyduğu ancak 4 askerin öldüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.  

İsrail ordusu iddiaya ilişkin yorum yapmadı. Ancak daha önce yapılan saldırılarda Tel Aviv yönetimi Suriye'de bulunan İran ve İran destekli grupları hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail bu ay içerisinde Humus eyaletindeki büyük bir hava üssünü vurarak iki askerin ölümüne neden olmuştu. Kaynaklar buradaki havaalanın İran kuvvetleri tarafından kullanıldığını iddia etmişti.
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