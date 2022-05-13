Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı /13 Mayıs 2022 23:48

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail'in Suriye'deki bazı noktalara akşam saatlerinde füze saldırı düzenlediği ve söz konusu olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Suriye medyası, İsrail’in Suriye’nin Akdeniz şehri Baniyas’a düzenlediği füze saldırısında biri sivil 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye ordusundan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, İsrail saat 20.23’te Akdeniz kıyısındaki Banyas şehri yakınlarındaki ordu mevzilerine füze saldırısı düzenledi.

Sham FM radyosunun haberine göre kaynak, “Hava savunmamız füzelerin büyük kısmını etkisiz hale getirdi. Saldırı sonucu biri sivil beş kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk yedi kişi de yaralandı. Maddi hasar meydana geldi” açıklamasında bulundu.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.23'te ülkenin orta kesiminde rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.


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