Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 23 kişi hayatını kaybetti /07 Şubat 2020 00:06

İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği ifade edilen roket saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Suriye'nin güneybatısına dün gece İsrail'in gerçekleştirdiği düşünülen hava saldırılarında en az 23 kişinin öldüğü bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden sekizinin Suriyeli asker ve 15'inin İran destekli milisler olduğunu duyurdu. Söz konusu milislerden üçünün İran vatandaşı olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu ise İsrail'in Suriye topraklarına hava saldırısı düzenlediği yönünde çıkan haberler konusunda yorum yapmadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, çarşambayı perşembeye bağlayan gece İsrail'in başkent Şam, Kuneytre ve Dera yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediğini ve sekiz Suriye askerinin yaralandığını bildirmişti. SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait çok sayıda roketi imha ettiğine dair görüntüler yayınladı. Londra merkezli Gözlemevi ise İsrail saldırılarında bir silah deposuyla hava kuvvetlerine bağlı noktaların hedef alındığını kaydetti.

İsrail daha önce de Suriye'de, işgali altındaki Golan Tepeleri yakınındaki bölgelerde bulunan İran destekli milislere yönelik roket saldırıları düzenlemişti.
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