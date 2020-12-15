İsrail'den Türkiye açıklaması

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından bölgede dengeler değişmeye başladı.







Mavi Marmara’dan bu yana İsrail’le kanlı bıçaklı bir görüntü çizen Türkiye’nin ise, arka kapı diplomasisi yürüttüğü geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.





İsrail’in Yunanistan ve Kıbrıs’la ittifaklar kurmaya yönelik girişimlerini hatırlatan Yunan Kathimerini gazetesi, “Ankara’nın yayılmacı Mavi Vatan doktrininin mimarı ve Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasını ortaya koyan emekli tümamiral Cihat Yaycı’nın önerileri aracılığıyla Tel Aviv’le kanallar açmaya çalıştığını yazdı.





Ancak Tel Aviv’in, İsrail basını aracılığı ile Ankara’ya “Kıbrıs'ın aleyhine bir normalleşme süreci olmayacağı” mesajını sızdırdığı belirtiliyor.





Haberde, Cihat Yaycı’nın ‘İsrail Türkiye’nin Denizaşırı Komşusu: Türkiye ile İsrail arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi’ başlıklı makalesinin İsrail’deki Moshe Dayan Enstitüsünün sayfasında yayımlanmasının, Tel Aviv’le yeni bir diplomasi kanalı açılmasının çabaları olduğu ifade ediliyor.





Ancak Yaycı’nın tezinin Yunanistan ve Kıbrıs’ın aleyhine olduğu görüşü dile getiriliyor ve ekleniyor:





“Ankara Yaycı’nın önerilerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği güçlü destekle tanınan Hayom gazetesine sızdırmayı da sağladı.”





Ancak buna cevaben, geçen hafta İsrail basınının, diplomatik kaynaklardan sızıntıları kamuoyuna taşıdığına atıf yapılan Kathimerini haberinde, “Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tekliflerin üçüncü şahıslar tarafından yapılamayacağını ve bu durumda Kıbrıs’a zarar verecek şekilde aleyhte olamayacağını öngören sızıntılardı bunlar” ifadesi yer alıyor.





Hemen ardından Jeruselam Post’tan da Türkiye’ye yönelik sert eleştirilerin yer aldığı makalelerin yayımlandığı kaydediliyor.





Pazartesi günü Atina ile Ankara arasında gerginliğin azaldığına dair herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapılan haberde, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan'ın bölgedeki Navtex ilanlarına ilişkin “tacizden başka bir şey olmadığı ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğu” savunması alıntılıyor.





Haberde son olarak Avrupa Birliği ve ABD’den Türkiye’ye yönelik yaptırım adımlarının atıldığı bilgisi paylaşılıyor.