İsrail'den 'Türkiye Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdi' iddiası

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad "hiç dostane olmayan bir adım" olarak tanımladığı iddiayla ilgili İsrail hükümetinin Türk yetkililerle görüşeceğini söyledi.





Hamas liderlerinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinden birkaç gün sonra konuşan Gilad, Türkiye'nin Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdiğine dair İsrail'in elinde kanıtlar olduğunu belirtti ve "Bazılarının süreci devam ediyor, bazıları (belgelerini) aldı, ama takribi bir düzineden bahsediyoruz" dedi.





İsrail'in geçen yıl Türkiye'ye 'Hamas'ın terör bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu' söylediğini ve Türkiye'nin harekete geçmediğini ifade eden Gilad, pasaport ve kimlik kartlarıyla ilgili şunları söyledi:





"Elimizde hali hazırda olan bir belgenin kopyasını hükümete vereceğiz. Daha önce hükümete sağlam temellere dayanan bir portfolyo sunup hiç yanıt almadığımız göz önünde bulundurulduğunda, bu sefer bir şeyler yapılacağına dair umutlarım olmadığını söylemek durumundayım."



