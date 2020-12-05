Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Türkiye ve Azerbaycan uyarısı /05 Aralık 2020 00:36

İsrail'den Türkiye ve Azerbaycan uyarısı

İsrail hükümetinin vatandaşlarına olası saldırı tehdidi nedeniyle Körfez ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulunduğu ifade edildi.

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İsrail hükumeti, İran’dan gelebilecek saldırı riskine karşı Körfez ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

İran’da nükleer programın mimarı sayılan fizikçi Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesi, Tel Aviv-Tahran hattında yeni gerilime yol açtı. İran, Fahrizade’nin suikastının arkasında İsrail olduğunu savunuyor.
 
Olayla ilgili yorum yapmayan İsrail, Tahran’dan gelen tehditleri gerekçe göstererek ülkelere seyahat uyarılarını güncelledi.

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada “İranlı yetkililerin tehditleri ile İran’ın farklı ülkelerde düzenlediği terör saldırıları ışığında, İran’ın İsrail hedeflerine bu yolla saldırı düzenleme endişesi doğmuştur” denildi.

Seyahat uyarısında Afrika ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de dahil edildi.
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