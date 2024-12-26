Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Yemen'e saldırı: Husi lideri konuşurken Sana ve Hudeyde şehirlerini vurdu /26 Aralık 2024 22:10

İsrail'den Yemen'e saldırı: Husi lideri konuşurken Sana ve Hudeyde şehirlerini vurdu

İsrail, Yemen'in Sanaa ve Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenledi. 100 savaş uçağının kullanıldığı iddia edilen saldırıda Sana Uluslararası Havalimanı ve elektrik santralleri de hedef alındı.

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İsrail Husilere yönelik Yemen'e yoğun bir saldırı başlattı. İsrail medyası, Husi lideri Abdulmelik el-Husi konuşma yaptığı sırada İsrail ordusunun Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, havalimanına düzenlenen saldırının ortasında kaldı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail, Husi lideri Abdul-Malik el-Husi'nin Yemen’de konuşma yaptığı sırada Hudeyde kentine ve Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi. 100 savaş uçağının kullanıldığı iddia edilen saldırılarda Sana'a Uluslararası Havaalanı'ndaki ana havaalanı pisti, kontrol kulesi ve uçaklar hedef alındı. İsrail 14 kanalı Sanaa’daki havaalanının kontrol kulesinin yok edildiğini ve havaalanının devre dışı kaldığını belirtti.

Jerusalem Post, saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Sky News Arabia tarafından yayınlanan görüntülerde havaalanında çıkan yangın ve hasar gözlendi.

PETROL RAFİNERİLERİ DE VURULDU

Suudi Arabistan merkezli El-Hades’e göre ise saldırılar Haziz elektrik santralini, Hudeyde limanını ve petrol rafinerilerini de vurdu. Sana'da yaklaşık yedi, Hudeyde'de ise üç hava saldırısı düzenlendiği ve havada çok sayıda uçağın görüldüğü de aktarıldı.

Husiler ise sağlık bakanlığında çarşamba günü yayınladıkları genelge ile başkent Sana'daki hastaneleri olası İsrail saldırılarına karşı alarm durumuna geçirmişti.   

YEMEN BASINI: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Yemen basını, İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

DSÖ BAŞKANI HAVALİMANINDAYDI

Sana'daki uluslararası havalimanına saldırı düzenlendiği sırada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus havalimanındaydı. DSÖ Başkanı, Yemen'deki tutuklu BM personelinin serbest bırakılması ve ülkedeki insani durumun değerlendirilmesi için ülkede bulunduğunu söyledi. Ghebreyesus saldırı anlarını şöyle anlattı:
"Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken, havaalanı bombardımana uğradı. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı. Havalimanında en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Hava trafik kontrol kulesi, terminal binası ve bulunduğumuz yerden sadece birkaç metre ötedeki pist hasar gördü."
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