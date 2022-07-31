Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den yeni F-35 kararı: Durduruldu /31 Temmuz 2022 18:22

İsrail'den yeni F-35 kararı: Durduruldu

Türkiye'nin çıkartıldığı F-35proramı kapsamında üretilen uçaklarla ilgili İsrail cephesinden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya'dan alınan S-400 hava savunam sistemi sonrasında Türkiye'nin çıkartılığı F-35 savaş uçağı programı kapsamında üretilen uçaklarla ilgili İsrail cephesi tarafınndan yeni bir karar alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsrail Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçaklarının birkaç gün sürecek denetimlerden geçeceğini ve bu süre içinde tüm F-35 faaliyetlerinin hava kuvvetleri komutanının özel izniyle gerçekleştirileceğini vurguladı.

ABD'DE DE DURDURULDU

Cuma günü, Lockheed Martin Corp tarafından üretilen ve Müşterek Taarruz Uçağı olarak da bilinen F-35'ler de dahil olmak üzere bazı savaş uçaklarındaki pilot fırlatma sistemlerini harekete geçiren patlayıcı kartuşlarında kusur tespit edilmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri, cuma günü bazı hava faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
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