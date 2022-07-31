İsrail'den yeni F-35 kararı: Durduruldu

Rusya'dan alınan S-400 hava savunam sistemi sonrasında Türkiye'nin çıkartılığı F-35 savaş uçağı programı kapsamında üretilen uçaklarla ilgili İsrail cephesi tarafınndan yeni bir karar alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsrail Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçaklarının birkaç gün sürecek denetimlerden geçeceğini ve bu süre içinde tüm F-35 faaliyetlerinin hava kuvvetleri komutanının özel izniyle gerçekleştirileceğini vurguladı. İsrail Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçaklarının birkaç gün sürecek denetimlerden geçeceğini ve bu süre içinde tüm F-35 faaliyetlerinin hava kuvvetleri komutanının özel izniyle gerçekleştirileceğini vurguladı.

ABD'DE DE DURDURULDU







Cuma günü, Lockheed Martin Corp tarafından üretilen ve Müşterek Taarruz Uçağı olarak da bilinen F-35'ler de dahil olmak üzere bazı savaş uçaklarındaki pilot fırlatma sistemlerini harekete geçiren patlayıcı kartuşlarında kusur tespit edilmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri, cuma günü bazı hava faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.