Samanyolu Haber /Gündem / 'İsrail'e diz çöktüren sağlam irade'ye soruyorum?' /26 Eylül 2019 12:29

'İsrail'e diz çöktüren sağlam irade'ye soruyorum?'

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'taydı.

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Başta Genel Kurul olmak üzere bir çok toplantıya katılan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile sadece telefon ile görüştü ve Bir akşam yemeğinde yemek yedi. Kendisi açısından başarısız bir ABD  geziden dönerken Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda ' İsrail'i hedef alması' havuz medyasında oldukça köpürtüldü. 
AKP'nin köpürtülmesine karşılık Erdoğan'ın konuşmasının perde arkasında neler var? 

Gazeteci Erkan Tufan You Tube kanalında Erdoğan'ın konuşmasını yorumladı. ...



Erdoğan'ın BM’de İsrail’e yüklenmesinin samimiyetinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Erkam Tufan 

buna gerekçe olarak ta Erdoğan'ın İsrail ile ilşkileri ile ilgi tavrının konuşma içeriğine pek te uymadığını hatırlattı..

 Geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın 'Erdoğan ailesinin İsrail ile ticareti devam ediyor” sözllerinin altını çizen Tufan AKP'nin ve Erdoğan'ın bu ilişkilerini yalanlamadığını hatırlattı. 


Erdoğan New York ziyaretine aslında Yahudi toplum temsilcileri ile bir araya geldi . 

Erkam Tufan ayrıca Erdoğan'ın Filistin vatandaşlarına uygulamasını ve 'Yahudi cemaatinden alınan ' Cesaret ödülünü' de gündeme getirdi 
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