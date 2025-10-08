Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'e silah ambargosu Parlamentodan geçti /08 Ekim 2025 21:15

İsrail'e silah ambargosu Parlamentodan geçti

İspanya Parlamentosu, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e silah ambargosunu içeren yasayı onayladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için hazırlanan 'İsrail'e silah ambargosu'nu içeren yasa teklifi parlamentoya sunuldu.

PEDRO SANCHEZ MECLİSE SUNMUŞTU

Parlamento, İsrail'in Filistin topraklarında iki yıldır sürdürdüğü soykırımı dünya liderleri arasında en sert şekilde eleştirenlerden biri olan Başbakan Sanchez'in Eylül ayında duyurduğu kararnameyi 178'e karşı 169 oyla destekledi.
ispanya-basbakani-sanchez-afp-1887381.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

"ATOM BOMBAMIZ YOK AMA DENEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Her fırsatta İsrail'in Filisitinlilere uyguladığı soykırıma dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, İspanya’nın nükleer bombaları, uçak gemileri ya da büyük petrol rezervleri yok. Biz tek başımıza İsrail saldırısını durduramayız. Ama bu, denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü kazanılması sadece bizim gücümüzle mümkün olmasa da uğruna mücadele etmeye değer davalar vardır" demişti.
