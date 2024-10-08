Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'i boykot çağrısı yapmıştı, damadı İsrailli markanın temsilcisi çıktı /08 Ekim 2024 12:49

İsrail'i boykot çağrısı yapmıştı, damadı İsrailli markanın temsilcisi çıktı

İsrail'e boykot çağrılarına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat ile dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Şirinat'ın, İsrailli bir markanın temsilciliğini yaptığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

İsrail’in Gazze ve şimdi de Lübnan’daki katliamı sürerken, Türkiye’de milyonlarca vatandaş ve birçok kamu kuruluşu İsrail’e tepki gösterdi. İsrail menşeili ürünlere boykot kararları alınırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da boykot çağrısı yapan kurumlar arasında yer almıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da her fırsatta İsrail’e boykot çağrısı yaparken, Tüm alanlarda boykota devam edilmesi insan olmanın asgari bir gereğidir” ifadelerini kullanmıştı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Erbaş İsrail’e yönelik boykot çağrıları yaparken, damadı Berat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, 'İsrail’e destek vermek' ile suçlanan markaların Sakarya temsilcisi olduğu anlaşıldı.

2011 yılında distribütörlük alan şirketin, 2012’de “Genel satış performansı Türkiye birinciliği” başarısı elde ettiği bildirildi. Şirketin dünyada sadece 69 kişiye verdiği “Elçilik kulüp üyesi” unvanına sahip olduğu ortaya çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'i boykot çağrısı yapmıştı, damadı İsrailli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:20:11