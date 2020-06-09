Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in Batı Şeria planı sonrasında Filistin Devleti mi kuruluyor? /09 Haziran 2020 22:46

İsrail'in Batı Şeria planı sonrasında Filistin Devleti mi kuruluyor?

İsrail yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesi sonrasında Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan bir Filistin Devleti planını ileriye dürdüğü iddia edildi.

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in ABD destekli "ilhak planına" karşılık olarak Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te askerden arındırılmış bir Filistin Devleti kurma teklifinde bulundu. Iştiyye, 4,5 sayfalık planın geçen günlerde Orta Doğu Dörtlüsü (ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği) arabulucularına gönderildiğini söyledi.

Euronews'in aktardığına göre, ilhak planının Filistin'in ulusal amaçlarının tamamen erozyona uğramasına neden olacak "varoluşsal bir tehdit" olduğunu söyleyen Başbakan Iştiyye, Filistinlilerin 1967'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bir devlet kurmak istediğini belirtti.

Bunun, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te askerden arındırılmış bir devlet olacağını ifade eden Iştiyye, küçük sınır değişikliklerini ve "büyüklük, hacim ve değerde" eşit toprak değişimlerini kabul edeceklerini söyledi.

Netanyahu: İlhak planı Filistin devletini içermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde ilhakın uygulanmaya başlayacağını, hükümetin Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyeceğini söylemişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Şeria'daki 12 yasa dışı yerleşim biriminin liderleriyle düzenlenen bir panelde açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'daki ilhak planının birkaç hafta içinde uygulamaya geçeceğini belirten Netanyahu, "İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek ve hükümet buna kesinlikle onay vermeyecek" dedi.

Netanyahu, ilhakla ilgili haritalandırma işleminin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olmasını ve 73 yıldır gelmeyen bu fırsatı değerlendirmek zorunludur. Trump'ın bizim planla ilgilenmediğimizi düşünmemesi gerekir" ifadesini kullandı.

"İlhak planı" meclis onayına sunulabilecek

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.
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