Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in bu geceki saldırılarından en az 140 Filistinli daha hayatını kaybetti /19 Mayıs 2025 09:49

İsrail'in bu geceki saldırılarından en az 140 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail Gazze Şeridi’dne geçen aylarda ateşkes anlaşmasını bozması ve bölgeye yönelik kalıcı işgal ve Filistinlilerin tehcirini öngören kara harekatını başlatmasının ardından saldırılarını sürdürüyor. Bu gece yapılan saldırılarda 140 Filistinli öldürüldü.

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İsrail, Gazze’yi kalıcı işgalini ve Filistinlilerin tehcirini öngören kara harekatı planını başlatmasının ardından bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki sağlık yetkililerinin aktardığına göre bu gece İsrail’in saldırıları sonucu en az 140 Filistinli öldürüldü. Öldürülen Filistinliler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunduğu aktarıldı.

'YAKINDA ANLAŞMA YAPILABİLİR'
Halktv'de yer alan habere göre söz konusu saldırılar bölgede ateşkes yapılmasına yönelik görüşmeler sürerken yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün devam eden görüşmelerde yakın zamanda bir anlaşmanın yapılabileceğini söylemişti. Netanyahu “Müzakere ekibimiz Doha’da bir anlaşmaya yönelik her ihtimali zorluyor. Anlaşma yapılırsa bütün rehineler serbest bırakılacak, Hamas üyeleri bölgeden sürgün edilecek ve Gazze Şeridi silahsızlandırılacak” dedi.
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