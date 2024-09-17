İsrail'in cihazlı terör saldırısına ilk askeri yorum: İki ihtimal var

"Bu çok şaşırtıcı bir saldırı yöntemi. Telefonlardaki GPS kullanılarak uzaktan hedefe kilitlenmiş saldırılar yapılabiliyordu ama bu başka bir yöntem" diyen Pekin, "Çağrı cihazları istihbarat dışında sağlık personelinin de çok rağbet gösterdiği bir haberleşme aracı" notunu düştü.







İkinci ihtimal; uzaktan yoğun akım veya sinyal gücüyle bataryaları hızla ısındırılarak patlatıldı. Tabi ikinci ihtimal, bu çağrı cihazlarının merkezi sistemine sızıldığını da gösterir. Görüntülerden yüksek dereceli patlamalar olmadığı anlaşılıyor."





Sözcü'den Can Coşkun'un haberine göre İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği terör saldırısı manşetlere taşınırken, sosyal medya Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak nasıl patlatıldığını tartışmaya başladı. Olayı değerlendiren Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, terör saldırısının biçimi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.Peki ülkemizde de muadili var mıydı?Pekin, "Bizde de çeşitli sektörlerde kullanıldı. Amerikan yapımı çoğu. Genelkurmay'da hala var ise onlar da Amerikan yapımı olmalı çünkü bu bölgede ağırlıkla Amerikan yapımı cihazlar kullanılıyor" yanıtını verdi.Saldırıya dönersek... Bu saldırı nasıl gerçekleştirilmiş olabilirdi?"Lübnan Hizbullah'ının da benzer bir ürün kullandığı aşikar. Bu ürünler son dönemde alınmış. İki ihtimal var" dedi Pekin ve sıraladı:"Birinci ihtimal; bu cihazların içine daha önceden küçük patlayıcılar yerleştirilip öyle satıldı. Zararlı yazılımlar gönderilerek infilak ettirildi.Peki o halde şimdi ne olacak?Pekin, "Lübnan Hizbullahı bu cihazları kimden aldıysa ona bakacaktır. Bu yeni terör saldırısı biçimi elbette çok şeyi değiştirecektir" yorumunu yaptı ve ekledi:"Sadece piyasadaki çağrı cihazları değil kullanılan telefonlarda da bir şüphe olup olmadığı önümüzdeki dönemde tartışılacaktır."