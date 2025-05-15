İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 80 kişi hayatını kaybetti

İsrail, gece yarısı Gazze Şeridi'ni hedef aldı. Düzenlenen hava saldırılarında Gazze ve Han Yunus'ta iki hastane vuruldu.





İsrail ordusunun Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında, çeşitli kaynaklara göre en az 80 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin en az 22'sinin çocuk olduğu belirtiliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kuzeydeki Cebaliye bölgesinde 22'si çocuk olmak üzere en az 50 kişi yaşamını yitirdi. AFP'ye konuşan Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mugayyir ise, Çarşamba sabahından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 80 kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkili ölenlerin 59'unun Gazze'nin kuzeyinde bulunduğunu belirtti.





Gece yarısı dzenlenen hava saldırılarında Han Yunus kentinde hedef alınan bir hastanede de ise az 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, AFP'ye yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Perşembe sabahı en az 13 cesedin enkazdan çıkarıldığını, 20 kişinin ise beş ayrı bölümde öldüğünü açıkladı. Bassal, saldırılarda bir kadının da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Associated Press kameramanı gece boyunca 10 hava saldırısını kaydetti.





İsrail'den yoğun kara harekatı açıklaması

Hava saldırıları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "Hamas yenilmeden Gazze saldırılarının durdurulmayacağı" şeklindeki açıklamalarının ardından geldi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun "çok yakın bir zamanda" büyük bir kara harekâtı başlatacağı kaydedildi.





Bunun üzerine İsrail ordusu, salı akşamı Cebaliye ve Gazze kent merkezindeki Rimal mahallesi sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi. Ordudan yapılan açıklamada, Hamas'ın sivil bölgeleri "terörist faaliyetler" için kullandığı, bu nedenle söz konusu bölgelerin "büyük bir güçle" hedef alınacağı bildirildi.





Han Yunus'ta hava saldırısı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi. Bir adam kucağında kefene sarılı ceset taşıyor. Han Yunus'ta hava saldırısı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi. Bir adam kucağında kefene sarılı ceset taşıyor.

Han Yunus'ta hava saldırısı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi.Fotoğraf: Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance

İsrail ordusu, Hamas'ın lider kadrosundan Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın hedef aldığını belirtti, ancak bu saldırılar bir hastaneyi de vurdu ve ciddi hasar verdi. Sinvar'ın hastanenin altında bir komuta merkezinde bulunduğu ileri sürüldü.





Gazze'deki hastanenin su, kanalizasyon altyapısı ve ameliyathaneleri zarar gördü. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Mervan el-Hams, oluşan hasar nedeniyle birçok bölümün geçici olarak kapandığını belirtti. Ayrıca, yardıma gelen ambulansların yolların bombalanması nedeniyle hastaneye ulaşamadığı ifade edildi.



