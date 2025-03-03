İsrail'in Gazze'ye yardım engeli: 'Açlık silah olarak kullanılıyor'

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, tüm tarafları anlaşmanın şartlarına saygı göstermeye çağırdı.



Ateşkes ve Müzakereler



Ateşkesin insani yardımın artırılmasını içeren ilk aşaması sona erdi. İkinci aşama kapsamında Hamas, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı bir ateşkes karşılığında kalan rehineleri serbest bırakacak. Ancak müzakereler henüz başlamadı. İsrail, ABD'nin yeni önerisinin ateşkesi 50 gün uzatmayı öngördüğünü belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın pozisyonlarının "tamamen kabul edilemez" olduğunu öne sürdü ve Gazze'ye mal ve yardım akışını engelleme kararının Hamas'ın malzemeleri çalmasından kaynaklandığını iddia etti.



Uluslararası Tepkiler ve İnsani Durum



BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi pek çok uluslararası örgüt, İsrail'in kararını kınayarak, Netanyahu hükümetini uluslararası insani yasaları hiçe saymakla suçladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafları çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için çaba göstermeye çağırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşta şu ana kadar 48.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bombardımanı Gazze'nin büyük bölümünü harabeye çevirdi ve BM, bölge altyapısının yaklaşık yüzde 60'ının tahrip edildiğini tahmin ediyor.