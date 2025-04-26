İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası nedeniyle gıda stokları tükendi

Bu mutfakların kapanması halinde Gazze'de kaç mutfağın faaliyet göstermeye devam edeceği net değil.

Euronews'te yer alan habere göre Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in yaklaşık sekiz haftadır uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki gıda stoklarının tükendiğini ve bölgedeki yüz binlerce Filistinlinin ana geçim kaynağının sona erdiğini açıkladı.WFP'nin açıklamasında örgütün elindeki son stokları Gazze çevresindeki yardım mutfaklarına teslim ettiği belirtildi.Bu mutfaklarda da gelecek günlerde yiyecek kalmayacağı düşünülüyor.Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i, İsrail'in ablukası nedeniyle diğer kaynaklar kapandığından, gıda için öncelikle yardım mutfaklarına güveniyor.WFP, günde yaklaşık 500 bin öğün yemek üreten 37 mutfağa destek çıkıyor.İsrail 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, yakıt, ilaç ve diğer malzemelerin tümünün girişini kesmiş, iki hafta sonra da Hamas'la iki ay süren ateşkesi sona erdirerek bombardıman ve kara saldırılarına yeniden başlamıştı.İsrail bu hamlelerle militan gruba elinde tuttuğu 59 rehineyi serbest bırakması için baskı yapmayı amaçladığını söylüyor.Hak grupları ise ablukayı bir "aç bırakma taktiği" ve olası bir savaş suçu olarak nitelendirdi.İsrail, ateşkes sırasında Gazze'ye giren yardımların artmasının ardından Gazze'nin yeterli malzemeye sahip olduğunu savunuyor ve Hamas'ı yardımları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmekle suçluyor.Yardım görevlileri de bu iddiaları reddediyor ve BM'nin dağıtımı sıkı bir şekilde gözetlediğini söylüyor.Yetkililer, ateşkes sırasındaki yardım akışının, savaş boyunca çok az malzemenin girdiği bölgede en büyük ihtiyaçları karşılamaya ancak yettiğini dile getiriyor.Gazze'ye yeni malzeme girmediği için et, yumurta, meyve, süt ürünleri ve sebzeler de dahil olmak üzere pek çok gıda maddesi piyasadan kayboldu.Kalanların fiyatları ise çarpıcı şekilde artarak nüfusun büyük bir kısmı için karşılanamaz hale geldi.BM mart ayında akut yetersiz beslenmeden muzdarip 3 bin 700 çocuk tespit ettiğini ve bu sayının bir önceki aya göre yüzde 80 arttığını açıklamıştı.Aynı zamanda, azalan malzemeler nedeniyle, yardım grupları öart ayında sadece 22 bin çocuğa besin takviyesi sağlayabildi. Bu rakam şubat ayına göre yüzde 70 az.Takviyeler yetersiz beslenmenin önlenmesi için çok önemli bir yöntem.Zira neredeyse tüm fırınlar haftalar önce kapandı ve WFP, malzeme eksikliği nedeniyle ailelere temel gıda maddelerinin dağıtımını durdurdu.Çoğu malzemenin stokları tükendiğinden, yardım mutfakları genellikle sadece az miktarda makarna veya pirinç eklenmiş yemekler servis edebiliyor.Gazze'de WFP'ye bağlı olmayan en büyük yardım kuruluşlarından biri olan ABD'li World Central Kitchen da perşembe günü yaptığı açıklamada mutfaklarında protein kalmadığını belirtti.Kurum ayrıca Gazze'de halen faaliyette olan tek fırını işletiyor ve günde 87 bin somun pide üretiyor.WFP, İsrail'in sınırları açması halinde 116 bin ton gıdanın Gazze'ye getirilmeye hazır olduğunu ve bunun 1 milyon insanı dört ay boyunca beslemeye yeteceğini aktardı.