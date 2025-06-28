Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci yaşamını yitirdi! /28 Haziran 2025 12:04

İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci yaşamını yitirdi!

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda aralarında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri'nin de olduğu 9 gazeteci hayatını kaybetti.

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İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen gazeteciler ise Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olarak açıklandı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti.
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