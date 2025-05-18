Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in korkutan Gazze planı ortaya çıktı: Önce üçe bölünecek sonra... /18 Mayıs 2025 09:44

İsrail'in korkutan Gazze planı ortaya çıktı: Önce üçe bölünecek sonra...

Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail'in bölgeyle ilgili planları ortaya çıktı. Paylaşılan haritada, İsrail'in Gazze'yi üçe bölerek katı bir yönetim sistemiyle Filistin halkını baskılamayı planladığı görüldü.

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına 19 Ocak 2025 tarihindeki ateşkes uzlaşmasına rağmen devam ediyor. Tarihi bir insanlık trajedisi yaşayan Filistin halkının geleceği ve Gazze bölgesinin akıbeti tüm dünya tarafından endişeyle takip edilirken, İngiliz medyası çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsrailli diplomatlara dayandırılan İsrail'in planı, bir haritayla anlatıldı. Hamas ile bir ateşkes imzalanmaması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki insanları sıkı bir şekilde kontrol altında tutan 3 kıyı kesimine sıkıştırmayı düşündüğü belirtildi.

BÖLGELER ARASI SEYAHAT YASAĞI
Bu bölgelerin İsrail güçleri tarafından ablukaya alınıp her türlü insani yardımın da askeri denetim sonrası bölgeye gönderilmesine izin verileceği ifade edildi. Bölünmüş bu bölgeler arasındaki geçişin de ancak İsrail'in onayıyla mümkün olabileceği aktarıldı. Söz konusu planla, 2 milyona yakın Gazzelinin bölgeler arası serbest dolaşım hakkı gasp edilecek.

Gazze'de yaşayanların evlerinden zorla çıkarılıp başka bölgelerde yaşamaya zorlanacağı bu sistemde, İsrail'in el koyduğu bölgelerdeki tüm altyapıyı yok edeceği de öğrenildi. Bunun amacının ise yaşamı daha da zorlaştırmak olduğu anlaşılıyor.
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