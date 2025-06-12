Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'in Madleen gemisinde alıkoyduğu 2 Türk aktivist serbest bırakıldı /12 Haziran 2025 17:02

İsrail'in Madleen gemisinde alıkoyduğu 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in katliama devam ettiği Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 2 Türk aktivist, Şuayb Ordu ve Yasemin Açar serbest bırakıldı.

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İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

4 AKTİVİST DAHA SERBEST BIRAKILDI

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na getirilmişti. Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu belirtilmişti.

BAKANLIK AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Sayın Şuayb Ordu ve Sayın Yasemin Açar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail’den ayrılmışlardır" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ VATANDAŞLAR YARIN SERBEST BIRAKILACAK

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.
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