Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'in saldırısına AKP'den ilk açıklama: 'En güçlü şekilde kınıyoruz!' /13 Haziran 2025 09:24

İsrail'in saldırısına AKP'den ilk açıklama: 'En güçlü şekilde kınıyoruz!'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin tepki gösterdi. Çelik, "Bu barbarca bir saldırganlıktır. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik'in söz konusu açıklamaları şöyle:

"İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.   

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. 

Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına  tüm dünya dikkat kesilmelidir. 

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. 

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. 

İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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