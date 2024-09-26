Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü /26 Eylül 2024 19:03

İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Muhammed Surur'un öldürüldüğü bildirildi.

SHABER3.COM

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenledi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda iki kişi öldü, aralarında durumu kritik olan bir kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı” denildi.

HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, hedef alındığı öne sürülen komutanın, Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur olduğunu bildirdi. İki ayrı güvenlik kaynağı ise komutanın saldırılar sonucunda öldürüldüğünü doğruladı.

Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'in saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:32