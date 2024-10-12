Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ı vurdu /12 Ekim 2024 12:34

İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ı vurdu

İsrail, 23 Eylül'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da güney ve kuzey bölgelerine savaş uçaklarıyla saldırdı.

SHABER3.COM

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde 3 katlı bir bina İsrail hava saldırısı sonucu yerle oldu.

CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Beldeye yoğun saldırıların ardından Kevseriyye es-Siyad ile el-Gassaniyye beldeleri arasındaki yol trafiğe kapandı.

Yine Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi, Nebatiye kentinin güneyindeki Zifta ve Zahrani beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ı vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:54