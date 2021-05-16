Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 149'u buldu /16 Mayıs 2021 10:02

İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 149'u buldu

İsrail'in Gazze saldırılarında 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 149'a yükseldi. İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini vurduklarını açıkladı.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini vurduklarını açıkladı. Sabah saatlerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Gazze'de İsrail'in saldırıları pazartesi gününden bu yana sürerken en az 149 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Dün Gazze'de AFP, Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının bürolarının bulunduğu bir binanın İsrail füzesi tarafından vurulduktan sonra yıkıldığı belirtildi. İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti. 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek" dedi. 
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