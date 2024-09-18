İsrail'in yeni saldırı tekniği kafaları karıştırdı

Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırı düzenleyen İsrail, Hizbullah'ın üst düzey liderleri ve danışmanlarının da aralarında olduğu 9 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep oldu.



Tüm dünyada son dakika olarak manşetlere taşınan saldırının sonuçlarından çok biçimi tartışma konusu oldu.



İsrail, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle Hizbullah üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı çağrı cihazlarını patlattı.



İsrail'in saldırıyı nasıl bir yöntemle yaptığı henüz netlik kazanmadı ancak akılara bir çok soruyu ve komplo teorisini getirdi.



Bu sorulardan biri de hemen herkesin kullandığı cep telefonlarıyla da aynı saldırı yapılabilir mi?



İSRAİL 'TELEFON BOMBASI'NI 1996'DA KULLANDI



İsrail telefon bombası suikastı tekniğini geçmişte kitlesel olmasa da kullanmıştı.



İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Batı Şeria taburunu yöneten ve İsrail Filistin savaşında intihar bombası tekniğini geliştirmesiyle tanınan Yahya Abdullatif Ayyaş 1996 yılında telefon bombasıyla öldürüldü.



İsrail'in gizli servisi Şin Bet 15 gram RDX patlayıcı ve dinleme için böcek yerleştirdiği telefonu bir işbirlikçi aracılığıyla Yahya Abdullatif Ayyaş'a gönderdi.



Şin Bet telefonun adrese ulaştığından emin olduktan sonra telefondaki patlayıcıyı ateşlendi uzun yıllar boyunca aradığı Yahya Abdullatif Ayyaş'ı öldürdü.