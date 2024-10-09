İsrailli 130 askerden Netanyahu'ya mektup: 'Kırmızı çizgi çoktan aşıldı'

“Gazze’de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail’in Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü."





İsrail'de 130 askerin bir mektup imzalayarak Netanyahu hükümetinin Gazze'deki rehineleri getirmemesi ve ateşkese varmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini bildirdi. Hareetz gazetesinin haberinde, mektubun İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) hitaben yazıldığı aktarıldı.Mektubu imzalayanlar arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor. Mektupta, şu ifadelere yer veriliyor:auto skip“Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz” uyarısı yapan İsrailli askerler mektupta, “Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor. Kırık kalplerle göreve gitmeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor” dedi.