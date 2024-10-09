Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli 130 askerden Netanyahu'ya mektup: 'Kırmızı çizgi çoktan aşıldı' /09 Ekim 2024 18:19

İsrailli 130 askerden Netanyahu'ya mektup: 'Kırmızı çizgi çoktan aşıldı'

130 askerin imzaladığı mektupta, İsrail'in Gazze saldırılarının 'rehinelerin hayatını tehlikeye attığı' belirtildi. Mektupta, “Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz” denildi.

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İsrail'de 130 askerin bir mektup imzalayarak Netanyahu hükümetinin Gazze'deki rehineleri getirmemesi ve ateşkese varmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini bildirdi. Hareetz gazetesinin haberinde, mektubun İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) hitaben yazıldığı aktarıldı.

Mektubu imzalayanlar arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor. Mektupta, şu ifadelere yer veriliyor:
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“Gazze’de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail’in Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü."

'KIRMIZI ÇİZGİ ÇOKTAN AŞILDI'

“Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz” uyarısı yapan İsrailli askerler mektupta, “Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor. Kırık kalplerle göreve gitmeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor” dedi.
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