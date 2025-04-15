Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli 350 yazardan Netanyahu'ya 'savaşı bitir' talebi /15 Nisan 2025 16:26

İsrailli 350 yazardan Netanyahu'ya 'savaşı bitir' talebi

İsrailli 350 yazar imza attıkları ortak mektupta Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Mektupta Başbakan Netanyahu, savaşı "kişisel sebeplerle" sürdürmekle suçlandı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail'de yaklaşık 350 yazar Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıların sonlandırılması çağrısında bulunan bir mektuba imza attı. Times of Israel gazetesinin haberine göre imzacılar arasında David Grossman, Joshua Sobol ve Zeruya Shalev gibi tanınmış isimler de bulunuyor.

"Bu savaş hem İsrail ordusu mensuplarının ve rehinelerin hayatlarını tehlikeye atıyor hem de Gazze'de savunmasız sivillere korkunç acılar yaşatıyor" ifadeleri yer alan mektupta, "Gazze ve işgal altındaki topraklarda işlenen eylemler bizim adımıza yapılmıyor ama bedeli bize ödetilecek" sözleriyle saldırılara son verilmesi istendi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu, savaşı "kişisel sebeplerle" devam ettirmekle suçlayan yazarlar, "Hamas'ın; rehinelerin iadesi ve ateşkes için bir anlaşma önerdiğini" hatırlattı. Mektupta, buna rağmen Netanyahu'nun savaşı sürdürmek için "elinden gelen her şeyi yaptığı, çünkü savaşın sona ermesinin, kendi iktidarının da sonu olacağına inandığı" belirtildi.

Mektupta imzacıların büyük çoğunluğunun geçmişte İsrail ordusunda görev yaptığı ve İsrail devleti ve kültürünün inşasına katkı sağladığı da vurgulanıyor.

Hamas idaresindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü Gazze saldırılarında can kaybı 51 bini aştı. İsrail öldürülen 20 bin kişinin silahlı Hamas militanı olduğunu iddia ediyor ancak bunu destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.
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