İsrailli bakan Erdoğan'ı Hamas'a para vermekle suçladı, Dışişleri'nin cevabı sert oldu

"İKTİDARDA KALMAK AMACIYLA..."

Açıklama şu ifadeler ile devam etti:

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir karikatür paylaşarak, "Erdoğan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı'ndan bu paylaşıma ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail’in ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimleri sonuçsuz kalacaktır" ifadeleri yer aldı."İktidarda kalmak amacıyla Gazze’de kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu Hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir."