Netanyahu tehdit etti: Bedelini ağır ödeyecekler

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.



Tel Aviv’in saldırıya nasıl bir karşılık vereceğini tartıştığı belirtilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan açıklama geldi.



Netanyahu, “Hizbullah, çocukları öldüren roket saldırısının bedelini ağır ödeyecek” dedi.



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.



Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

