İsrailli bakan İran ile ilgili süre açıkladı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın tek bir nükleer silah yapmak için gerekli uranyum ve diğer malzemeleri üretmesi için 6 aylık süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.





ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz ay bu sürenin bir yıldan 3-4 ay gibi bir zaman dilimine düştüğünü açıklamıştı.





Euronews'in haberine göre; Trump yönetiminin görevde kaldığı süre boyunca İran'ın nükleer projelerine ve gücüne büyük darbe vurduğunu söyleyen İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran, uranyum zenginleştirmek için gerekli tüm işlemleri eksiksiz yaparlarsa, bir senenin yarısı kadar sürede bu silahları geliştirebilir. Silahların menzillerini konuşacak olursak, sanırım bu işlem 1-2 seneyi bulabilir" iddialarında bulundu.





Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer İzleme Örgütü, Tahran yönetiminin 2015 yılında ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmanın tek taraflı olarak feshi sonrası uranyum zenginleştirme kapasitesini 2.4 tonla, anlaşma öncesinin 10 katına çıkardığını açıklamıştı.





İran, nükleer silah geliştirdiğine yönelik tüm iddiaları reddederken, ilk kez 2019 yılında anlaşmada öngörülen uranyum zenginleştirme limitinin üzerine çıkmıştı.