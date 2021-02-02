Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli bakan İran ile ilgili süre açıkladı /02 Şubat 2021 23:15

İsrailli bakan İran ile ilgili süre açıkladı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz tarafından, İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada 3-4 ay gibi bir zaman dilimi içinde İran'ın nükleer silah elde edebileceğinin iddia edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın tek bir nükleer silah yapmak için gerekli uranyum ve diğer malzemeleri üretmesi için 6 aylık süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz ay bu sürenin bir yıldan 3-4 ay gibi bir zaman dilimine düştüğünü açıklamıştı.

Euronews'in haberine göre; Trump yönetiminin görevde kaldığı süre boyunca İran'ın nükleer projelerine ve gücüne büyük darbe vurduğunu söyleyen İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran, uranyum zenginleştirmek için gerekli tüm işlemleri eksiksiz yaparlarsa, bir senenin yarısı kadar sürede bu silahları geliştirebilir. Silahların menzillerini konuşacak olursak, sanırım bu işlem 1-2 seneyi bulabilir" iddialarında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer İzleme Örgütü, Tahran yönetiminin 2015 yılında ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmanın tek taraflı olarak feshi sonrası uranyum zenginleştirme kapasitesini 2.4 tonla, anlaşma öncesinin 10 katına çıkardığını açıklamıştı.

İran, nükleer silah geliştirdiğine yönelik tüm iddiaları reddederken, ilk kez 2019 yılında anlaşmada öngörülen uranyum zenginleştirme limitinin üzerine çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrailli bakan İran ile ilgili süre açıkladı Sonraki Haber >>

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:54