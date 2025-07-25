Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli Bakan'dan tahrik eden açıklama: Gazze Yahudileştirilecek /25 Temmuz 2025 08:17

İsrailli Bakan'dan tahrik eden açıklama: Gazze Yahudileştirilecek

İsrail’in aşırı sağcı Kudüs İşleri ve Kültürel Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi’nin tamamen “Yahudi toprağı” olacağını söyledi. Filistinlileri "ortadan kaldırılması gereken bir kötülük" olarak niteleyen Eliyahu, uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulundu.

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Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nin temsilcisi olan Eliyahu, ultra-Ortodoks baRama Radyosu’na verdiği röportajda, Gazze'deki sivil halkın yaşadığı açlık krizini de reddetti. "Aç çocukların yanındaki iyi beslenmiş birine bakın," diyerek uluslararası yardımların İsrail’i karalamaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Eliyahu, "Hiçbir millet düşmanını beslemez. İngilizler Nazileri beslemedi, Amerikalılar Japonları beslemedi," sözleriyle Gazze’deki insani dramdan İsrail’in sorumlu olmadığını savundu.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda

Öte yandan, İsrail hükümeti, Hamas ile Doha’da yürütülen ateşkes müzakerelerinden müzakerecilerini geri çekti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas’ın sunulan teklife verdiği yanıt üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Görüşmelere arabulucu olarak katılan Katar, Mısır ve ABD, sürecin ilerlemesi için çaba sarf etmeyi sürdürse de, İsrail’in "Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması" şartı, müzakerelerin tıkanmasına yol açıyor. Hamas ise kalıcı ateşkes, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımın engelsiz ulaşmasını talep ediyor.

İnsani kriz derinleşiyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı sürerken, bölgede açlık ve tıbbi kriz alarm verici boyutlara ulaştı. Aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children ve Oxfam’ın da bulunduğu 111 uluslararası kuruluş ortak bildiri yayımlayarak “acil ateşkes” çağrısı yaptı.

Bildiride, Gazze'de kitlesel açlık tehlikesinin her geçen gün daha da yayıldığı belirtilerek, BM koordinasyonunda yardımların sınırsız geçişine izin verilmesi talep edildi.

İsrail ordusuna göre 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla kaçırılan 251 İsrailli rehineden 49’u hâlâ Gazze’de tutuluyor. Bunlardan en az 27’sinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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