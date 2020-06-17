Samanyolu Haber /Sağlık / İsrailli bilim adamlarından çığır açacak buluş /17 Haziran 2020 19:54

İsrailli bilim adamlarından çığır açacak buluş

İsrailli bilim insanları, standart bir şarj aleti kullanarak kendini temizleyebilen bir maske ürettiklerini duyurdu.İsrail’deki Haifa’daki Technion Üniversitesi’nden bilim insanları, standart bir şarj aleti kullanarak kendini temizleyebilen bir maske ürettiklerini duyurdu.

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Euronews’te yer alan habere göre maske, elektriği geçiren karbon fiber kumaş kullanılarak üretiliyor. Standart bir telefon şarj aletinin çıkardığı 2 amperlik akım ile 70 derece sıcaklığa kadar ısınan maske, bu sayede üzerinde biriken mikrop ve virüsleri dezenfekte ediyor.
 
Şarj aletine standart USB kablosu ile bağlanan maskenin, yarım saat süren temizlik sırasında kullanılmaması gerekiyor.Araştırmacıların hedefi, geliştirdikleri ürün sayesinde tek kullanımlık maskelere olan ihtiyacı düşürmek ve çevreye verilen zararı azaltmak. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde mart ayında patent başvurusu yapan ekip, üretim maliyetinin normal bir maskeye göre sadece 1 dolar fazla olacağını düşünüyor.



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