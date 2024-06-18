Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli generaller savaş planını onayladı, bir ülkeye daha saldıracaklar /18 Haziran 2024 23:11

İsrailli generaller savaş planını onayladı, bir ülkeye daha saldıracaklar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü KomutanıTümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

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Lübnan ve İsrail arasında gerginlik devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.
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