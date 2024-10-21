Kırmızı bültenle aranan İsrailli organ mafyası deprem bölgesinde hastane kurmuş

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre: Wolfman, 9 Kasım 2018 tarihinde Özkan Çelik isimli kişi üzerine, aralarında sağlık turizminin de bulundu, yaş ve kuru meyve alım satımından, demir ve çelik ihracatına kadar pek çok pek çok faaliyet alanı bulunan Royal İnnovasyon adında bir şirket kurdu. Boris Wolfman ulusal ve uluslararası basınına verdiği demeçlerde Türkiye tarımının önde gelen isimlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Türkiyeli yatırımcıların Afrika’da toprak kiralama ve işletme faaliyetlerinde danışmanlık yaptığını söylüyor.





Kosova’da nakilleri yapan doktor Yusuf Erçin Sönmez’in de diğer çete üyeleriyle birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. İddianameye göre organ kaçakçılığı İsrail merkezli ‘Rabin Medical’ isimli hastane üzerinden yapıldı.





Takdir yetkisini kullanan mahkeme ek süre içinde Wolfman’ın Türkiye’de yargılanmasına hükmetti. Böylece İsrailli organ kaçakçısı İsrail’e iade edilmedi. Türkiye’de hazırlanan iddianamedeyse Wolfman’ın Suriyeli mültecilerin organlarını satın almak amacıyla Türkiye’ye geldiği belirtildi.





İsrail vatandaşı Boris Wolfman hakkında uluslararası organ ticareti ve kasten ölüme sebebiyet vermek suçlamalarından halen araması bulunuyor. Keza Boris Wolfman’ın organ ticaretinde ortağı olarak ulusal ve uluslararası kayıtlarda geçen Doktor Yusuf Erçin Sönmez'in de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 186 ülkenin talebi ile İnterpol kırmızı bülten araması bulunuyor.





6 Şubat 2023'te Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye tıbbi destek sağlamak üzere gelen ülkeler arasında İsrail de yer alıyordu. 6 Şubat depreminin ardından deprem bölgesinde kurduğu sahra hastane ile yardım faaliyetinde bulunan kuruluşun ismi Rabin Medical; İsrail adalet Bakanlığı tarafından Boris Woflman ve organ çetesi ortaklarının faaliyet gösterdiği hastane olarak kayıtlara geçen kurum.





Boris Wolfman ulusal ve uluslararası basınına verdiği demeçlerde Türkiye tarımının önde gelen isimlerinden biri olduğunu ileri sürmüş, ayrıca Türkiyeli yatırımcılara Afrika’da toprak kiralama ve işletme konusunda danışmanlık yaptığını söylemişti.





İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman 2017 yılından bu yana Türkiye‘de yaşıyor.Tarihler 4 Aralık 2015‘i gösterdiğinde Tayland’ın başkenti Bankong’tan İstanbul Havalimanı’na inen uçakta 'uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek' suçlamalarından İnterpol kırmızı bülten kaydı ile aranan Boris Wolfman bulunuyordu. Wolfman, apronda güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.Bakanlık, aralarında Boris Wolfman ve Türkiyeli doktor Yusuf Erçin’in de bulunduğu çete üyelerinin Kosova, Azerbaycan ve Sri Lanka’da yaşayan yoksul insanların organlarını alıp zengin İsrailli, Hindistanlı ve Avrupalı hastalara naklettiklerini belirtmişti.Wolfman, 4 Aralık 2015’te İstanbul Havalimanı’nda ‘uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek’ gerekçeleriyle tutuklanmıştı. İsrail hükümeti bu süreçte Wolfman’ın iadesini talep etmiş, Adalet Bakanlığı ise İsrail’den 30 gün ek süre talep etmişti.Suriyeli mültecilerin böbreklerinin alınması için küçük hastanelerle anlaşan Wolfman ve iddianamede adı geçen Türkiyeli doktor Yusuf Erçin ile diğer dört kişi Kosova, İsrail, Rusya, Ukrayna, Avusturya ve Azerbaycan’da organ ticareti ve yasadışı nakilleri organize etmekle suçlanıyor.Wolfman, 9 Kasım 2018’de Özkan Çelik isimli kişi üzerine aralarında sağlık turizminin de bulunduğu, yaş ve kuru meyve alım satımından, demir ve çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren ‘Royal İnnovasyon’ isimli şirketi kurdu. Resmi kayıtlara göre Zorlu Center’daki bir ofis, şirketin genel merkezi olarak gösterildi.9 Kasım 2018 tarihinde ise Boris Wolfman tarafından Özkan Çelik isimli şahıs üzerine Royal İnnovative isimli bir şirket kurdu. İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı şirketin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerine göre şirket uluslararası sağlık turizminden, meyve sebze ithalat ihracatına, elmas üretiminden demir çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyette bulunabiliyor.