İsrailli rehineleri Türk ekibi arayacak

Türkiye'nin, Gazze'deki İsrailli rehinelerin cansız bedenlerinin bulunması için bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdiği belirtildi. AFP, Türkiye'den onlarca kişilik ekibin bölgeye hareket ettiğini yazdı. Haberde ekibin Gazze'ye ulaşıp ulaşmadığı ve çalışma takvimine dair bir detay ise yer almadı.





Dün de İngiliz Financial Times (FT) gazetesi İsrail'in Türkiye'nin arama çalışmalarına katılmasına onay verdiğini aktarmıştı. Bir Türk yetkiliye göre Gazze'deki çalışmalara deprem müdahalesi deneyimine sahip 80 kişilik AFAD ekibi katılacak. Ekibin Mısır üzerinden Gazze'ye gireceği belirtildi.





AFAD Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra rejimin kötü şöhretli Sednaya Hapishanesi'ndeki kayıp mahkûmların bulunması ve kimliği belirsiz cenazelerin tespitinde de görev üstlenmişti.





FT'ye konuşan bir İsrailli kaynak Türkiye'nin operasyona katılımını teyit etti. Buna göre Türkiye, 28 rehineden kalan 19'unun yerinin belirlenmesi ve İsrail'e iadesine çalışacak.





Hamas dokuz naaşı iade etti

Türkiye'nin operasyona katılımı, Hamas'ın cansız bedenlerin iadesinde yeterince hızlı hareket etmediği eleştirilerini izliyor.





Hamas 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından hayatta kalan son 20 rehineyi ve dokuz cansız bedeni Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e gönderdi. Örgüt önceki gün yaptığı açıklamada ise şimdilik teslim edilen cesetlerin sonuncular olduğunu, kalan naaşların yerlerinin tespiti ve çıkarılması için "yoğun çaba ve özel ekipmanlar gerektiği" bildirdi.





Bu açıklama İsrail'in tepkisine neden oldu. İsrail hükümeti savaşa geri dönme tehdidinde bulunurken ABD'den ise Hamas'ın anlaşma hükümlerini yerine getirmek için elinden geleni yaptığına inandıkları açıklaması geldi.





Bölgedeki büyük yıkımın yanı sıra patlamamış mühimmatların da arama sürecini yavaşlattığı belirtiliyor.





Trump'dan Gazze'deki infazlara tepki

ABD Başkanı Donald Trump da rehinelerin cesetlerinin iadesi konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu, örgütün "gerçekten de" rehinelerin kalıntılarını aramak için kazı yaptığını ifade etti.





Ancak Trump, çatışmaların durmasından bu yana grubun tutumuna yönelik hayal kırıklığını da dile getirdi. Kendi sosyal medya sitesi Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, Gazze'de son dönemde yaşanan infazlara dikkat çekerek, "Eğer Hamas, Gazze'de insanları öldürmeye devam ederse içeri girip onları öldürmekten başka çaremiz kalmayacak" diye yazdı.





Son günlerde Hamas'ın Gazze kentinde rakip gruplarla çatıştığına, İsrail'le işbirliği yapmakla suçladığı onlarca kişiyi infaz ettiğine dair haber ve görüntüler geliyor.





Trump ateşkesin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, Hamas'a Gazze'de iç güvenlik operasyonları yürütmesi için geçici bir süreliğine izin verdiklerini söylemiş, "Sorunları durdurmak istiyorlar ve bunu açıkça dile getirdiler. Biz de bir süre için onlara izin verdik" demişti.