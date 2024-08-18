İsrailli rehinelerin yakınları Tel Aviv'de 'ateşkes' için toplandı

Rehinelerin serbest bırakılması için İsrail'in Tel Aviv kentinde her hafta bir araya gelerek 'ateşkes' çağrısında bulunan savaş karşıtları, Cumartesi günü yine sokaklardaydı.



"Rehineler Meydanı" olarak adlandırılan yerde toplanıp rehinelere ait fotoğrafları taşıyan göstericiler, hükümetten savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılmasını ve Gazze'de tutulan 100'den fazla İsrailli esirin kurtarılmasını talep etti.



Hamas'ın alıkoyduğu bir rehinenin babası olan Eli Albag isimli bir kişi, "Üst düzey güvenlik yetkilileri bize Hamas'ı parçaladıklarını, anlaşma zamanının geldiğini, görüşmelerin Hamas tarafından talep edildiğini, İran ve Hizbullah'ın da böyle bir anlaşmayı istediklerini söylüyor. Anlaşma olmazsa şiddetli bir savaş çıkacak ve bunun nasıl başlayacağı bilinse de nasıl sona ereceği belirsiz," diye konuştu.



İsrail ile Hamas arasında Ekim 2023'te başlayan ve 10 ayı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması için uluslararası toplumun çabaları sürüyor.



ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer, Doha'da iki gün süren görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umut dolu mesajlar vermişti.



Arabulucuların ortak açıklamasında, İsrail ve Hamas arasındaki uçurumu kapatacak bir önerinin sunulduğu, gelecek hafta Kahire'de, olası bir anlaşmanın nasıl uygulanabileceğine dair tüm ayrıntılar üzerinde çalışılmasının beklendiği aktarıldı.



Ayrıca İsrail ve Hamas taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta önerdiği "aşamalı ateşkes" taslağına ilgi gösterdiği de vurgulandı.



Biden cuma günü basına verdiği bir demeçte, ateşkes konusunda iyimser olduğunu söylemiş ve "hiç olmadığımız kadar yakınız" diye eklemişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da, Katar'daki görüşmelere ilişkin "ihtiyatlı bir iyimserlik" nitelendirmesi yapıldı.



Öte yandan, anlaşmadaki bazı şartlar ve detaylardan ötürü tarafların bölünmüş durumda olduğu belirtiliyor.



Hamas'ın cumartesi günü yayınladığı bir açıklamada, ateşkes görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmediği, arabulucuların "hayal sattığı" vurgulandı.



İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.



İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.



İsrail, BMGK'nın derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.



Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.



Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.



Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.



Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.