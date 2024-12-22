Samanyolu Haber /Dünya / İsrailliler Netanyahu'ya karşı yine sokakta /22 Aralık 2024 12:54

İsrailliler Netanyahu'ya karşı yine sokakta

Cumartesi akşamı Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'de bir araya gelen eylemciler, bir kez daha Netanyahu hükümetine karşı protesto düzenledi.

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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke çapında gösteriler yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için cumartesi akşamları protestolar düzenleniyor. İsrail genelinde bu hafta da yüz binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu eleştirirken, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Batı Kudüs ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi. Protestoların merkezi, yüzlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Savunma Bakanlığı önündeki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericilere hitap eden ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümeti seçimlerde "devirme" sözü verdi.

Netanyahu liderliğindeki hükümetle hiçbir uzlaşıya varmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların (koalisyonun) yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar çünkü gerçeği biliyorlar" dedi.

Tel Aviv'deki ana protesto öncesi basın açıklaması yapan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için yürütülen müzakereleri baltalamakla suçladı. Netanyahu'nun siyasi menfaatleri için Gazze'ye saldırıları sürdürdüğünü ve esir takası anlaşmasına yanaşmadığını savunan Zangauker, "Savaşı sonlandırmak ne bir engel ne de bir bedel. Tüm esirleri geri getirmek için savaşı sonlandırmak hedeftir" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.


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