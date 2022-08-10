Samanyolu Haber /Gündem / 'İşsiz eczacılar ordusu geliyor' uyarısı /10 Ağustos 2022 20:55

'İşsiz eczacılar ordusu geliyor' uyarısı

Plansız bir şekilde mezun veren eczacılık fakültelerinin yapısını eleştiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu durumun bir süre sonra işsiz bir eczecılar ordusunun oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Evrensel'de yer aşan habere göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), plansız bir şekilde artan eczacılık fakülteleri nedeniyle 2023 yılında 9 bin fazla eczacı olacağı öngörüldüğünü belirterek “Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin öğrenci alımına izin verilmemeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır” dedi.

1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi bulunurken, yıllar içinde bu sayı artarak bugün eczacılık fakülte sayısı 57 oldu. Eğitim veren 49 eczacılık fakültesinden sadece 15’i akredite eczacılık eğitimi veriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmesi gerektiğini söyleyerek, “Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin öğrenci alımına izin verilmemeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır” dedi.

YETERLİ ÖĞRETİM KADROSU YOK

Saydan, yeterli öğretim kadrosunun, laboratuvarın, olmadığı apartman katı tarzı eczacılık fakülteleri ile eczacılık eğitimi verilemeyeceğini vurgulayarak, “Tam donanımlı bir eczacılık fakültesinde 100’ü aşkın akademik kadro varken, akredite olmayan eczacılık fakültelerinde bu sayı 10'u geçmiyor. Bu kadroların da hepsi eczacılık fakültesi çıkışlı değiller. Hatta bir devlet üniversitesinin eczacılık fakültesi 6 akademisyenden kurulmuş ve bunların içinde hiç eczacılık lisans çıkışlı akademisyen yok. 57 eczacılık fakültesinin sadece 29’unun dekanı eczacılık fakültesi mezunu” dedi.
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