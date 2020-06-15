3,2 milyon işsizi buharlaştıran soru!

Devlet Planlama Teşkilatı'nı (DPT) eski müsteşar yardımcısı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlere yönelttiği bir soru sebebiyle işsiz sayısının olması gerekenden 3 milyon 191 bin kişi daha az göründüğünü söyledi.







Usta, ayrıca salgın döneminin henüz tam anlamıyla istatistiklere yansımadığını belirtirken, Türkiye'nin ‘İdeal Çalışma Kapasitesi' (İÇK) dikkate alınarak yapılan hesaplamada işsizlik oranının yüzde 29'dan yüzde 44,6'ya çıktığını kaydetti.





TÜİK'İN O SORUSU: İŞE İHTİYACIN VAR MI?





Usta, işsiz sayısının 573 bin azalarak, 3 milyon 971 bine, işsizlik oranının 0,9 puan gerileyerek yüzde 13,2'ye düştüğünü ilan eden TÜİK'i eleştirdi.





TÜİK verilerinin milyonlarca işsizin gerçek fotoğrafını yansıtmadığını belirten Usta'ya göre, işsizlik anketinde yanlış soru yöneltildiği için milyonlarca işsiz resmi verilere giremedi.





İŞSİZ SAYISI ÇOK DAHA FAZLA





Usta, TÜİK'in işgücü istatistiklerini hazırlamak için ülke genelinde yaptığı ankette, "İşe ihtiyacınız var mı?" diye sormak yerine, "İş arıyor musunuz?" sorusunu yönelttiğini aktardı





Usta şu tespitlerde bulundu: "İşe çok ihtiyacı olduğu halde hiçbir iş bulamamış, çaldığı bütün kapılar yüzüne kapanmış, iş bulma ümidini büyük ölçüde yitirmiş işsizlere TÜİK anketörü 'İş arıyor musun' diye sorunca, işsizler doğal olarak, ‘Kardeşim iş mi var ki iş arayım. İnsanlar işinden olurken, bana kim iş verir?' deyip ‘iş aramıyorum' cevabını veriyor."





"Öyle olunca da milyonlarca gerçek işsiz TÜİK'in istatistiklerine giremiyor." diyen Usta, "İşsiz sayısı az çıkıyor. ‘İşe ihtiyacın var mı?' diye sorulsa herkesin gözü parlar, “Evet, tabi işe ihtiyacım var' cevabını verir." ifadelerini kullandı.





Sadece sorunun değiştirilmesi hâlinde TÜİK'in bülteninde 3 milyon 971 bin görünen işsiz sayısının bir anda 7 milyon 162 bine çıkacağını belirten Usta, işsizlik oranının da yüzde 13,2'den yüzde 21,5'e çıkacağını söyledi.





İŞSİZLİK AZALMADI, ARTTI





Usta, TÜİK'in gerçek işsizlik verilerinden uzak olduğuna işaret ederek, "İdeal Çalışma Kapasitesi'nde (İÇK) İşsizlik Oranı" isminde teknik bir gösterge ile işsizliği hesapladıklarını da bildirdi.





İşgücüne katılım, ümitsizlik, iş arayıp aramama gibi kavramları dışarıda bırakıp 25-64 yaş nüfusun haftada ortalama 40 saat fiili çalışmasını dikkate alarak yaptıkları hesaplamanın sonuçlarının endişe verici olduğunu belirten Usta, işsizliğin azalmadığını, aksine 15,6 puan artarak yüzde 29'dan yüzde 44,6'ya yükseldiğini kaydetti.