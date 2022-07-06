'İşsizim, açım' dedi, önce kendini yakmak istedi sonra intihar etti

Adana'da bir vatandaş, dün sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi.







'İşsizim, açım. Dayanacak gücüm kalmadı' dediği iddia edilen yurttaşı, çevrede geniş güvenlik önlemi alan emniyet mensupları sakinleştirmeye çalıştı.





'KARAKOL ÇIKIŞI İNTİHAR ETTİ'

Cumhuriyet'in haberine göre ikna çabaları sonrası karakola ifade vermeye götürülen şahıs, serbest bırakıldıktan sonra, işlek bir yola kendisini atarak intihar etti ve olay yerinde yaşamını yitirdi.





Çukobirlik fabrikasında çalışan ve işe gittiği sırada olaya şahit olan Y.A., polisin yurttaşı uzun çabalar sonucu ikna ettiğini ve karakol çıkışında yanında ağabeyinin de olduğu halde intihar ettiğini belirtti.