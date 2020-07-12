İşsizler ordusu çalışanları geçti

İktidar Ayasofya haberleriyle halkın içine düştüğü açlık, yoksulluk ve işsizlik sorunlarının üzerini örtmeye çalışırken ürkütücü veriler bir bir ortaya çıkıyor. TÜİK'in işsizliğin azaldığını gösteren toz pembe verilerinin aksine, DPT eski Müsteşar Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, nisan ayında işsizler ordusunun 22.8 milyona çıkarak 20.5 milyonluk çalışan sayısını bile geride bıraktığını hesapladı. Usta'nın yaptığı hesaba göre işsizlik oranı ekonomik durgunluk ve salgınla birlikte 25.6 puan artarak yüzde 53'e fırladı.

SORULAR YANLIŞ

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre TÜİK'in, salgın dönemini de kapsayan nisan ayında işsizliğin artmadığını, aksine azaldığını açıklaması birçok kişi ve kurumu kendi hesabını yapmaya yöneltti. TÜİK, son istihdam bülteninde istihdamın, yani herhangi bir işte çalışanların sayısının nisandan nisana bir yılda 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25.6 milyona düştüğünü, buna rağmen işsiz sayısının artacağı yerde 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye gerilediğini açıklamıştı. TÜİK'in istihdam verilerinin Türkiye'de yaşanan gerçek işsizliği yansıtmadığını, bunun da işsizlere yöneltilen yanlış sorulardan kaynaklandığını belirten Erhan Usta, TÜİK verileri kullanarak “İdeal Çalışma Kapasitesinde İşsizlik Oranı (İÇKİO)” hesabını yaptı.







NİSAN AYINDA TABLO KARARDI: İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ





Erhan Usta'nın, gerçek durumu daha doğru yansıttığını ifade ettiği hesaba göre, geçen yıl mart ayında ülke genelinde 27 milyon kişi işte çalışırken 12.2 milyon kişi işsiz geziyordu. Yani 2019'un mart ayında, durum kötü olsa da çalışanların sayısı, işsizler ordusundan 6.8 milyon kişi daha fazlaydı. Salgının henüz ekonomik durgunluğa eklenmediği bu yılın mart ayına gelindiğinde çalışan sayısı 22.5 milyona geriledi, işsiz sayısı 19.2 milyona çıktı. Aradaki fark 3.3 milyona düştü.





Salgının ekonomiye yansıdığı nisan ayında işletmeler kapanıp işsizlik artınca tablo daha da karardı. Nisan ayında istihdam sayısı geçen yılın aynı ayına göre 7.1 milyon kişi birden düştü. Geçen yıl nisanda 27.6 milyon olan çalışan sayısı bu yılın nisan ayında 20.5 milyona düştü. İşsiz sayısı ise 11.2 milyon birden artarak 11.6 milyondan 22.8 milyona fırladı. Türkiye Ayasofya'yı konuşurken ülke ilk kez işsizler ordusunun çalışan sayısını geçtiğine tanık oldu.





‘ÇALIŞAN SAYISININ AZALDIĞI DÖNEMDE İŞSİZLİĞİN DE AZALDIĞINI SÖYLEMEK EKONOMİNİN MANTIĞINA TERS’





Erhan Usta, TÜİK'in ülkede yaşanan gerçek işsizlik dramını yansıtmadığını, istihdam ve işsizlik verilerinin birbirleriyle çeliştiğini söyledi. Çalışan sayısının azaldığı bir dönemde işsizliğin de azaldığını söylemenin ekonomi mantığıyla örtüşmediğini belirten Usta, TÜİK verilerini kullanarak yaptıkları İÇKİO hesaplamalarında istihdamdaki azalmanın, işsizlikteki artışın yani gerçek durumun ortaya çıktığını belirtti.





‘İŞSİZLİK NİSANDA 25.6 PUAN BİRDEN ARTTI’





Usta, nisanda 25.6 puan birden artarak yüzde 53'e çıkan işsizlik oranına çare bulunması gerektiğini söyledi.