İşsizler ordusu milyonları buldu TÜİK hala...

Türkiye’de dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon civarında iken, potansiyel işgücü ve eksik istihdam dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyona ulaşıyor.



Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, iş arayanların yüzde 72’sinin “eşe dosta rica” yöntemini kullanarak iş aradığını, İŞKUR’un ise bu oranın çok gerisinde kaldığını belirterek “İş aramada başlıca yöntem ‘eşe dosta rica” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Bakır, şunları kaydetti:

İşkur’a Müracaat Düşük Düzeyde Kaldı



“Türkiye’de geniş tanım­lı işsizlik 13 milyona ula­şırken, dar tanımlı res­mi veride 3 milyon dolayında gö­züken işsizin ise iş arama kanalı olarak en çok “eşe dosta rica” yo­luna başvuruyor. İş arayan işsiz­lerin, iş ve işçi bulmaya aracılık etmekle görevli kamu kuruluşu İŞKUR’a başvuru düzeyinin ise düşük olması dikkati çekiyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane halkı İşgücü Araş­tırması kapsamında anketle be­lirlediği iş gücü göstergelerin­de dar tanıma göre mevsimsel etkilerden arındırılmış ve arın­dırılmamış manşet işsizlik ve­rilerinin yanı sıra, umudunu yitirerek iş aramayı bırakmış “potansiyel işgücü” ile ve ku­rumsal olmayan işlerde düzen­siz ve yetersiz süreli çalışan, dü­zenli iş ve gelir imkânı arayan “zamana bağlı eksik istihdam”­daki nüfusu da açıklıyor.



TÜİK, işsizlerin başvurdu­ğu iş arama kanallarının dağılı­mını ise dar tanımda yer alanla­ra göre ve mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler üzerin­den yayımlıyor.