İşsizler ordusu milyonları buldu TÜİK hala...

Türkiye’de dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon civarında iken, potansiyel işgücü ve eksik istihdam dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyona ulaşıyor.
Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, iş arayanların yüzde 72’sinin “eşe dosta rica” yöntemini kullanarak iş aradığını, İŞKUR’un ise bu oranın çok gerisinde kaldığını belirterek “İş aramada başlıca yöntem ‘eşe dosta rica” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Bakır, şunları kaydetti:
İşkur’a Müracaat Düşük Düzeyde Kaldı
“Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik 13 milyona ulaşırken, dar tanımlı resmi veride 3 milyon dolayında gözüken işsizin ise iş arama kanalı olarak en çok “eşe dosta rica” yoluna başvuruyor. İş arayan işsizlerin, iş ve işçi bulmaya aracılık etmekle görevli kamu kuruluşu İŞKUR’a başvuru düzeyinin ise düşük olması dikkati çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane halkı İşgücü Araştırması kapsamında anketle belirlediği iş gücü göstergelerinde dar tanıma göre mevsimsel etkilerden arındırılmış ve arındırılmamış manşet işsizlik verilerinin yanı sıra, umudunu yitirerek iş aramayı bırakmış “potansiyel işgücü” ile ve kurumsal olmayan işlerde düzensiz ve yetersiz süreli çalışan, düzenli iş ve gelir imkânı arayan “zamana bağlı eksik istihdam”daki nüfusu da açıklıyor.
TÜİK, işsizlerin başvurduğu iş arama kanallarının dağılımını ise dar tanımda yer alanlara göre ve mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler üzerinden yayımlıyor.